Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"الإيكاو" تشيد بتطورات قطاع الطيران المدني المصري

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:50 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
Advertisements
نورهان خفاجي
التقى وفد وزارة الطيران المدني المشارك في اجتماعات الإيكاو، بمونتريال بكندا، الدكتور برنارد اليو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والدكتورة فانج ليو أمين عام المنظمة.

قدم رئيس المنظمة والأمين العام التهنئة للوفد المصري، على فوز مصر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) وحصولها علي المركز الأول عربيًا وافريقيا فى انتخابات المجلس وهو ما يعكس مدى ثقة وتقدير منظمة (الإيكاو) لدور مصر وجهودها فى دعم قضايا صناعة النقل الجوى إقليميًا ودوليًا، كما يأتى هذا تعزيزًا لدورها المحورى الذى تقوم به للنهوض بتلك الصناعة والتى تعد إحدى ركائز الاقتصاد العالمى.

خلال اللقاء أشاد رئيس المنظمة والأمين العام بما شهده قطاع الطيران المدنى المصرى من طفرة كبيرة والتى شملت التطوير بجميع المطارات المصرية، وكذا تحديث منظومة الملاحة الجوية ، والمسارات الجوية بالإضافة إلى خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، فضلًا عن جهود وزارة الطيران المدنى المصرى فى دعم قضايا أمن وسلامة الطيران المدنى بامتثالها لكافة قواعد وتوصيات وتشريعات المنظمة الى جانب تبنيها لكافة المبادرات الصادرة عن الايكاو وتدعيم كافة الوسائل الفنية من أجل تحقيق أهداف استراتيجية سلامة وأمن الطيران الدولي والنمو المستدام للنقل الجوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر الأولى عربيًا وافريقيًا بإنتخابات مجلس الإيكاو.. وتفوز بعضوية ثلاث سنوات

سفير القاهرة بكندا ..بعد فوزنا بعضوية الإيكاو : تحيا مصر

سياحة البرلمان تشيد بنجاح طيران الحكومة فى الحفاظ على مقعد مصر بـ«الإيكاو»

ترشيحاتنا

غلبتى رانيا يوسف.. مى عمر بإطلالة مثيرة فى ختام مهرجان الجونة

فضيحة جديدة لـ قطر.. العلم الإسرائيلي يرفرف مجددا في سماء الدوحة.. فيديو

مانشستر سيتي يتعاقد مع بديل جوارديولا

مين أحلى؟ .. أنغام ودرة بنفس الإطلالة

الكاف يرد بقوة على واقعة غياب بطل السنغال عن الاجتماع الفنى مع الزمالك

الداخلية: القضاء على 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار بشمال سيناء.. تفاصيل وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

بـ جاكيت بدلة فقط.. جميلة عوض بإطلالة مثيرة من أمريكا

قبل وبعد.. مكياج يغير ملامح النجمات ويبدون أصغر سنًا.. أبرزهن روجينا