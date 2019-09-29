"الإيكاو" تشيد بتطورات قطاع الطيران المدني المصري

التقى وفد وزارة الطيران المدني المشارك في اجتماعات الإيكاو، بمونتريال بكندا، الدكتور برنارد اليو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والدكتورة فانج ليو أمين عام المنظمة.



قدم رئيس المنظمة والأمين العام التهنئة للوفد المصري، على فوز مصر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) وحصولها علي المركز الأول عربيًا وافريقيا فى انتخابات المجلس وهو ما يعكس مدى ثقة وتقدير منظمة (الإيكاو) لدور مصر وجهودها فى دعم قضايا صناعة النقل الجوى إقليميًا ودوليًا، كما يأتى هذا تعزيزًا لدورها المحورى الذى تقوم به للنهوض بتلك الصناعة والتى تعد إحدى ركائز الاقتصاد العالمى.



خلال اللقاء أشاد رئيس المنظمة والأمين العام بما شهده قطاع الطيران المدنى المصرى من طفرة كبيرة والتى شملت التطوير بجميع المطارات المصرية، وكذا تحديث منظومة الملاحة الجوية ، والمسارات الجوية بالإضافة إلى خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، فضلًا عن جهود وزارة الطيران المدنى المصرى فى دعم قضايا أمن وسلامة الطيران المدنى بامتثالها لكافة قواعد وتوصيات وتشريعات المنظمة الى جانب تبنيها لكافة المبادرات الصادرة عن الايكاو وتدعيم كافة الوسائل الفنية من أجل تحقيق أهداف استراتيجية سلامة وأمن الطيران الدولي والنمو المستدام للنقل الجوي.