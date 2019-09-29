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فن

بطلة العشق الممنوع تكشف عن أحدث صورها فى الشهور الأخيرة من الحمل

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:14 م
هازل كايا
هازل كايا
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام أحدث صور للفنانة التركية هازل كايا أو "نهال"، كما ظهرت فى مسلسل "العشق الممنوع"، وذلك فى الشهور الأخيرة من الحمل ولم تكشف هازل عن نوع الجنين حتى الآن.

وكانت هازل تزوجت من المخرج علي أتاي بعد قصة حب دامت ٥ سنوات.

الفنانة هازال كايا، لديها جمهور كبير في الوطن العربي منذ عرض مسلسل " العشق الممنوع" ومسلسل " فريحة".

ظهرت هازال في حفل الزفاف بفستان رقيق وتسريحة شعر بسيطة حازت على إعجاب الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
بطلة العشق الممنوع تكشف عن أحدث صورها فى الشهور الأخيرة من الحمل
بطلة العشق الممنوع تكشف عن أحدث صورها فى الشهور الأخيرة من الحمل
بطلة العشق الممنوع تكشف عن أحدث صورها فى الشهور الأخيرة من الحمل
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