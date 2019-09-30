تعرف على المسافة بالكيلو مترات بين عاصمة المنوفية وبعض المحافظات الأخرى

تقع محافظة المنوفية شمال العاصمة القاهرة في جنوب دلتا النيل، وعاصمتها هي مدينة شبين الكوم، وأكبر مدنها مدينة السادات المستقطعة من محافظة البحيرة عام 1991 (منذ 28 سنة)، يبلغ عدد سكانها 3,270,404 نسمة حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2006، ومساحتها 2,543.03 كم2، وينحصر حوالي نصف مساحة المحافظة فيما بين فرعي نهر النيل دمياط ورشيد، بينما النصف الآخر يمتد كظهير صحراوي غرب فرع رشيد ليضم مركز السادات أكبر مراكز المحافظة.



وتتألف المنوفية بشكلٍ عام من 9 مراكز إدارية تضم 10 مدن هي: شبين الكوم ومنوف ومدينة السادات وسرس الليان وأشمون والباجور وقويسنا وبركة السبع وتلا والشهداء



ويقدم صدى البلد خدمة معرفة المسافه بين عاصمة المنوفية" شبين الكوم" و المدن الهامه فى مصر



المسافة من شبين الكوم إلي السادات ... 80 كم

المسافة من شبين الكوم إلي المنصورة .. 65 كم

المسافة من شبين الكوم للغردقة ... 479 كم

المسافة من شبين الكوم للقاهرة ... 64 كم

المسافة من شبين الكوم للزقازيق ... 48 كم

المسافة من شبين الكوم لكفر الشيخ .. 63 كم

المسافة من شبين الكوم لمرسي مطروح .. 370 كم

المسافة من شبين الكوم إلي السويس .. 163 كم

