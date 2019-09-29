تعمل اللي هي عايزاه.. رد لقاء الخميسي على منتقدي فستان رانيا يوسف المثير.. فيديو

يذكر أن لقاء الخميسى تعرضت أيضا إلى انتقادات واسعة بسبب إطلالاتها فى مهرجان الجونة السينمائى.







كشفت الفنانة لقاء الخميسى عن رأيها فى فستان رانيا يوسف الذي أثار الجدل فى مهرجان الجونة السينمائى مؤكدة أن إطلالتها طبيعية وجميلة.وأضافت لقاء الخميسى فى أحد اللقاءات التليفزيونية: "أن رانيا (تعمل اللى هى عايزاه) وإطلالتها جميلة وأرى أن كل إنسان حر يرتدى ما يراه مناسبا له ويتناسب مع المكان والحفل الذى يظهر فيه".وأشارت لقاء الخميسى قائلة: "أرى أن جميع الإطلالات التى ظهرت فى مهرجان الجونة السينمائى جميلة وكل فنانة تظهر بالشكل الذى يناسبها".