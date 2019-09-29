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منوعات

تفاصيل مثيرة.. امرأة ورضيعها في مواجهة 3 بلطجية.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:49 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة ومثيرة لأم شجاعة، وهي تقاوم ثلاثة بلطجية مقنعين الذين حاولوا سرقة سيارتها أثناء وضع رضيعها بداخلها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية كانت إيمي لي هيل، البالغة من العمر 24 عامًا ، تخرج من سيارتها الـ "أودي" التي تصل قيمتها بنحو 55،000 جنيه إسترليني بمدينة برمنجهام الانجليزية عندما سطا البلطجية إليها.

فيما كان أحد البلطجية الثلاثة مسلحًا بمفك إطارات خلال السطو العنيف على سيارة السيدة في 26 يوليو من العام الماضي ، وفقًا لتقرير صحيفة برمنجهام الانجليزية .

و تظهر لقطات الفيديو المروعة اللحظة التي شن فيها البلطجية الثلاثة هجومًا على آمي لي وصديقتها التي كانت في المقعد الأمامي بالسيارة.

ويوضح الفيديو أيضًا محاولة قام بها أحد البلطجية لفتح الباب الخلفي حيث كان ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات موضوعًا بالسيارة.

فيما ظلت السيدة تقاوم اللصوص بكل شجاعة وقوة حتى تمكنت من التغلب عليهم ومنعهم من سرقة سيارتها الفارهة.


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