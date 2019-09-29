تعرف على شروط وأهداف الكيانات الطلابية بالجامعات المصرية

تبدأ الكيانات الطلابية وإدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعات والكليات بالعودة لممارسة النشاط الطلابي، مع بداية العام الدراسى الجديد وعودة الطلاب للجامعات المصرية.



ويوضح صدى البلد بعض مهام الأسر والكيانات الطلابية وكيفية الاستفادة منها .



وتهدف الأسر الجامعية إلى توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.



وتحرص الجامعة على أن تتميز الأسر داخلها بما يلي:



1- أن يكون اسم الأسرة نابعًا من فكرة تكوينها، وليس بأسماء قادتها أو تكرارًا لأسماء أنشطة خارجية مسجلة.



2- أن يتم تسجيل أسماء الأعضاء المؤسسين، ويعرض ذلك على إدارة رعاية الطلاب.



3- أن ينضم إلى كل أسرة أعضاء من هيئة التدريس والعاملين بالإضافة إلى الطلاب، بحيث يكن هناك اعضاء من هيئة التدريس بالجلمعة مشرفين على ما يقوم به الطلاب .



4- أن يحدد لكل أسرة نظام عمل وخطة للأنشطة الفصلية والسنوية، يتم دعمها من خلال إدارة رعاية الطلاب، لتيسير التنسيق بين الأسر.



وتضم الأسر داخلها بعض الانشطة الجامعية مثل النشاط الاجتماعي والرحلات ، النشاط الفنى ، النشاط الرياضى، الخدمة العامة ، النشاط الثقافى.



جدير بالذكر أنه يتم تخطيط هذه الأنشطة وتنفيذها تحت إشراف اتحاد طلاب الجامعة، وتهدف أيضًا إلى تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع الخارجي، وبث الروح الجماعية وروح التعاون.