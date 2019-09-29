هيدى كرم تهاجم إدارة مهرجان الجونة بسبب ياسر جلال .. فيديو

يذكر أن هيدى كرم آخر ظهور لها من خلال برنامج "نفسنة" الذى يعرض فى إحدى القنوات الفضائية.







شنت الفنانة هيدى كرم هجوما شرسا على إدارة مهرجان الجونة السينمائى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بسبب عدم توجيه الدعوة اليها وظهور بعض النجمات اللاتى لم يحققن اى انجاز فنى فى مشوارهن، فضلا عن عدم توجيه الدعوة للفنان ياسر جلال الذى تعتبره من النجوم الذين أغفلهم المهرجان.وقالت هيدى كرم إن إدارة مهرجان الجونة وجهت الدعوة لعدد من النجمات ليس لهن أى رصيد فنى يذكر فى حين غفلوا نجمات ونجوم آخرين لهم تاريخ فنى كبير.وأضافت هيدى كرم قائلة : لا أعرف سبب هذا التجاهل لبعض النجوم ولعل من ابرزهم الفنان ياسر جلال الذى له باع كويل فى الساحة الفنية ولديه رصيد كبير فى عالم السينما والدراما.