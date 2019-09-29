حالته النفسية سيئة.. لاعبو الأهلي يسعون لعقد جلسة بين صالح جمعة وفايلر

قالت الإعلامية فرح علي، إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحاولون عقد جلسة تصالح بين صالح جمعية رينيه فايلر المدير الفني للفريق.





وأضافت الإعلامية فرح علي، في تقديم برنامجها المذاع عبر فضائية "تايم سبورت"، أن صالح جمعة أثار أزمة كبيرة داخل القلعة الحمراء عقب غيابه عن مران المستبعدين من قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت.





وأوضحت أن صالح جمعة، أكد للاعبي الفريق أنه يمر بحالة نفسية سيئة للغاية عقب استبعاده وتولي فايلر مهام الفريق.



