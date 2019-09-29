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رياضة

حالته النفسية سيئة.. لاعبو الأهلي يسعون لعقد جلسة بين صالح جمعة وفايلر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:13 م
صالح جمعة لاعب الأهلي
صالح جمعة لاعب الأهلي
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حسام الحارتي
قالت الإعلامية فرح علي، إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحاولون عقد جلسة تصالح بين صالح جمعية رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وأضافت الإعلامية فرح علي، في تقديم برنامجها المذاع عبر فضائية "تايم سبورت"، أن صالح جمعة أثار أزمة كبيرة داخل القلعة الحمراء عقب غيابه عن مران المستبعدين من قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت.

وأوضحت أن صالح جمعة، أكد للاعبي الفريق أنه يمر بحالة نفسية سيئة للغاية عقب استبعاده وتولي فايلر مهام الفريق.

ووقع مسئولو النادي الأهلي توقيع غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق، وذلك وفقا للائحة، بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة مباراة الأهلي وكانو سبورت التي أقيمت مساء أمس "السبت"، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
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