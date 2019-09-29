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فن

بعد تواجدها في مهرجان الجونة.. قصة الظهور النادر لزوجة محمد هنيدى

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:29 م
محمد هنيدى وزوجته
محمد هنيدى وزوجته
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أحمد إبراهيم
خطفت زوجة الفنان محمد هنيدى "عبير الأسعد"، الأنظار إليها أثناء حضورها لحظة تكريم زوجها فى ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة التى انتهت منذ أيام قليلة. 

هذا الظهور النادر لزوجة محمد هنيدى لم يكن الأول، حيث كشف عنها زوجها من قبل، وذلك عبر ثلاث صور تجمعهما نتعرف على أسرارها. 

كشف الفنان محمد هنيدى، عن صورة نادرة مع زوجته احتفالًا بعيد زواجهما الذى يتزامن مع شهر نوفمبر، وعلق هنيدى على الصورة، قائلًا: "عيد جوازنا النهاردة.. كل سنة وأنتي طيبة يا روحي".

أما الصورة الثانية جاءت أثناء ظهورها فى حفل افتتاح مسرحيته الأخيرة "3 أيام فى الساحل" التى عُرضت على مسرح كايرو شو. 

وأما الصورة الثالثة التى جمعت بين محمد هنيدى وأولاده وزوجته ففى إحدى المناسبات الخاصة التى حرصت أيضًا على التواجد معه. 

وأخيرًا صورتهما فى حفل ختام مهرجان الجونة السينما والذى أثار جدلا واسعا بظهورها للأضواء. 

بعد تواجدها في مهرجان الجونة.. قصة الظهور النادر لزوجة محمد هنيدى
بعد تواجدها في مهرجان الجونة.. قصة الظهور النادر لزوجة محمد هنيدى
بعد تواجدها في مهرجان الجونة.. قصة الظهور النادر لزوجة محمد هنيدى
بعد تواجدها في مهرجان الجونة.. قصة الظهور النادر لزوجة محمد هنيدى
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