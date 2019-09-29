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فن

إصابة كريم فهمى في ذراعه خلال تصوير فيلم ديدو.. تفاصيل

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:43 م
كريم فهمى
كريم فهمى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان كريم فهمى، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، عبر خاصية "ستورى"، حيث وضح إصابته فى ذراعه أثناء تصوير فيلمه الجديد "ديدو".

وعلق الفنان كريم فهمى على الصورة "اصابة ديدو" وظهر كريم فى الصورة وهو مصاب فى ذراعه اليسرى ويبدو أن حجم الإصابة خفيف.

يذكر أن فيلم "ديدو" بطولة كل من كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.
إصابة كريم فهمى في ذراعه خلال تصوير فيلم ديدو.. تفاصيل
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