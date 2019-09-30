حسين يناشد وزارة الصحة لإنقاذ عينه.. شاهد

اشتكي حسين شعبان جبريل لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري من وجود ضعف نظر بعينه اليسرى نتيجة لتدهور بقرنية العين ما يؤدي إلى إعاقته عن العمل بشكل جيد.



وأضاف حسين شعبان أن الأطباء طالبوا بإجراء عملية بقرنية العين لتصحيح نظره وعودته لحياته الطبيعية مبينا انه قام بعملية بعينه اليمنى ولا يقدر على تحمل تكاليف العين الأخرى مناشدا وزارة الصحة بالتكفل بحالته.



وللتواصل مع الحالة : 01157712464‪



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