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بين الناس

حسين يناشد وزارة الصحة لإنقاذ عينه.. شاهد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:50 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
اشتكي حسين شعبان جبريل لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري من وجود ضعف نظر بعينه اليسرى نتيجة لتدهور بقرنية العين ما يؤدي إلى إعاقته عن العمل بشكل جيد.

وأضاف حسين شعبان أن الأطباء طالبوا بإجراء عملية بقرنية العين لتصحيح نظره وعودته لحياته الطبيعية مبينا انه قام بعملية بعينه اليمنى ولا يقدر على تحمل تكاليف العين الأخرى مناشدا وزارة الصحة بالتكفل بحالته.

وللتواصل مع الحالة : 01157712464‪

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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