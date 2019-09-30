بفستان مكشوف .. جميلة عوض تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة جميلة عوض على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها.



تألقت جميلة فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست مايسة وسارة عزب، مرتدية فستان طويل باللون النبيتى من aisaVanessa، وتميز التصميم بقماش الدانتيل الشفاف الذى كشف عن جانبيها.



ونسقت جميلة عوض مع إطلالتها كلاتش من SOPHIA WEBSTER، فيما تزينت بأقراط كبيرة وملفتة من Helenadia Egypt، وبدت جميلة بخصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها.

