أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 - 9 - 2019 في مصر .. فيديو

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر الجنيه الذهب

سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة

شهدت، الإثنين 30 - 9 - 2019 في مصر، ارتفاعا في مستهل التعاملات، ووصلالأوسع انتشارًا إلى 687 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، ونستعرض فيما يليفي مصر.واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عناليوم الإثنين 30 - 9 - 2019.وجاءت، الإثنين 30 - 9 - 2019 على النحو التالي:سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 788 جنيها.وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 687 جنيها.كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 587 جنيها.بلغ سعر الجنيه الذهب 5496 جنيها.ويتراوح متوسطوالدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك