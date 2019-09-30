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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
مانشستر يونايتد ضد
مانشستر يونايتد ضد آرسنال
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إسراء أشرف
يشهد اليوم، الإثنين، 30 - 9 - 2019، إقامة عدد من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:

مانشستر يونايتد X آرسنال

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، نظيره آرسنال، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب "أولد ترافورد"، في اختتام الجولة السابعة من بطولة الـ "بريميرليج"، وسيتم بث لقاء عبر شاشة beIN SPORTS HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

يحل فريق تورينو ضيفًا على نظيره بارما، في تمام التاسعة إلا ربعا مساءً، على ملعب "اينيو تارديني" ضمن منافسات الأسبوع السادس من الـ"كالتشيو"، وسيتم إذاعة اللقاء عبر قناة beIN SPORTS HD.

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي:

ديسبورتيفو أفيس X سبورتينج لشبونة

يلتقي فريق سبورتنج لشبونة مع نظيره ديسبورتيفو أفيس الذي يلعب بين صفوفه المحترف المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، في تمام التاسعة وربع مساءً، بملعب "أفيس"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.
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