أهم مانشيتات الصحف اليوم الاثنين 30-9-2019

استعرضت الإعلامية هند النعساني، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



صدى البلد

السيسي يتابع الموقف التنفيذى لمشروع المتحف المصرى الكبير .. ويوجه بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذه وافتتاحه.. وإدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية



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النائب العام يحيل جدة الطفلة جنة للمحاكمة الداخلية بتهمة تعذيبها حتى الموت



أخبار اليوم

الثلاثاء جلسة افتتاحية لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس



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الإحصاء: 20.2 مليون شخص من ذوي الاحتياجات يستفيدون من التأمينات



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