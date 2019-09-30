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أهم مانشيتات الصحف اليوم الاثنين 30-9-2019

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:06 ص
الصحف المصرية
الصحف المصرية
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البهى عمرو
استعرضت الإعلامية هند النعساني، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد
السيسي يتابع الموقف التنفيذى لمشروع المتحف المصرى الكبير .. ويوجه بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذه وافتتاحه.. وإدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية

المصري اليوم
النائب العام يحيل جدة الطفلة جنة للمحاكمة الداخلية بتهمة تعذيبها حتى الموت

أخبار اليوم
الثلاثاء جلسة افتتاحية لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس

الوطن
الإحصاء: 20.2 مليون شخص من ذوي الاحتياجات يستفيدون من التأمينات

الوفد
البيئة تطلق منظومة رصد المخالفات فى بعض أحياء القاهرة

مصراوي
التضامن تعلن صرف 51 مليون جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجًا

اليوم السابع
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