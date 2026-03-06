تشييع جثمان 3 شباب من قرية واحدة ضحايا حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي

شيعت قرية ابو عطوة بمحافظة الإسماعيلية جثمان 3 ضحايا من أبناء القرية، لقوا مصرعهم في حادث تصادم عدة سيارات مساء أمس الجمعة بطريق الإسماعيلية مصر الصحراوي، وسط حالة من الحزن.

وشهد طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي مساء الجمعة، حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات في الاتجاه المؤدي إلى مدينة العاشر من رمضان ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بإصابات متفرقة بالجسد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

ورفعت الأجهزة المعنية آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

