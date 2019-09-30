محمد بن سلمان يفاجئ الجميع: يجب على ترامب عقد صفقة مع روحاني

حل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضيفا على برنامج "60 دقيقة" بقناة "سي بي إس" الأمريكية، حيث دعا إلى عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني. ليخالف الاعتقاد السائد بأن المملكة تعارض عقد مفاوضات أمريكية إيرانية.



وقال الأمير محمد بن سلمان في إجابته عن سؤال، هل من الممكن إبرام صفقة جديدة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني وأنشطة طهران في جميع أنحاء الشرق الأوسط؟ إنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يجتمع مع نظيره الإيراني حسن روحاني لإبرام اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأنشطة طهران في الشرق الأوسط.



وأكد الأمير محمد بن سلمان أنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري، حيث إن أي حرب محتملة بين الرياض وطهران ستغرق الاقتصاد العالمي وتدخله في حالة من التدهور.



وكان من المرتقب أن يلتقي روحاني وترامب خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكن الجانب الإيراني تمسك بشرطه غير الواقعي بأن ترفع واشنطن العقوبات أولا قبل التفاوض، الأمر الذي يفرغ التفاوض من معناه.