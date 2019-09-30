إعادة فتح معبر القائم بين سوريا والعراق بعد 6 سنوات من إغلاقه

أفادت مصادر محلية عراقية، اليوم الاثنين، بانتهاء كل التحضيرات من الجانبين السوري والعراقي لإعادة فتح المعبر الحدودي "البوكمال- القائم" المغلق منذ عام 2013.

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم)، إن المعبر سيفتتح في وقت لاحق اليوم، بحضور مدير المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي، ومحافظ الأنبار عن الجانب العراقي.. يأتي افتتاح المعبر أمام السيارات المدنية والشاحنات​​​، بعد 6 أعوام من إغلاقه.

على صعيد متصل، أكدت الحكومة السورية إنجاز كافة الترتيبات والتحضيرات لإعادة فتح معبر "البوكمال-القائم" مع العراق.

واستعادت الحكومة العراقية في نوفمبر 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار غرب البلاد من تنظيم داعش، ويقع معبر القائم بمحاذاة بلدة البوكمال السورية والتي كانت أيضا معقلا للتنظيم، حيث تقع البلدتان على طريق إمدادات استراتيجي، وكان المعبر مفتوحا أمام حركة المرور الحكومية والعسكرية فقط.



