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أخبار البلد

التضامن: صرف جميع المعاشات بمناسبة احتفالات أكتوبر غدا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:44 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد عبد المنعم
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيها، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق أول أكتوبر.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية “A.T.M” ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر، وذلك لما يزيد عن 3.24 مليون قائم بالصرف ، بقيمة اجمالية 4.62 مليار جنيه.

وأضافت أنه تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع أعياد اكتوبر، وبلغ قيمة المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 6.17 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.33 مليون قائم بالصرف، بينما تبلغ قيمة المعاشات المحولة على البنوك 4.37 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.61 مليون قائم بالصرف.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.
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