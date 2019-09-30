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أخبار البلد

غدا.. صرف جميع المعاشات بمناسبة احتفالات أكتوبر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف معاشات شهر أكتوبر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر، وذلك احتفالا بانتصارات أكتوبر لما يزيد على 8.18 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيه.

وقالت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- إن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من الغد، وذلك لما يزيد على 3.24 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 4.62 مليار جنيه.

كما تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع أعياد أكتوبر، وتبلغ قيمة المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي 6.17 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.33 مليون قائم بالصرف، بينما تبلغ قيمة المعاشات المحولة على البنوك 4.37 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.61 مليون قائم بالصرف.
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