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تعليم

لأساتذة الجامعات .. أختار بين 1220 بعثة عبر الموقع الرسمي لوزارة التعلم العالي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:00 م
بعثات وزرة التعليم
بعثات وزرة التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أطلقت وزرة التعليم العالي والبحث العلمي اول موقع مخصص للبعثات المعتمدة من الوزرة بالتنسق مع جامعات ومؤسسات تعليمية عالمية ، حيث تتيح الوزارة بمجرد إنطلاق الموقع 1220 بعثة، تشمل بعثات الدكتوراة والماجستير في اليابان وهي بعثة خارجية للحصول على الدكتوراة مدتها تتراوح من 3 سنوات إلى 4 سنوات، كحد أقصى وفقا للدولة الموفد اليها والتخصص، وبعثة الإشراف المشترك لإجراء أبحاث للدكتوراة المسجل لها بالوطن لمدة عام واحد فقط غير قابل للتجديد ولا يوجد زيارة للمشرفين للمرشحين لدولة اليابان، برنامج EJEP وإنجلترا، برنامج نيوتن مشرفة.

وتشمل البعثات دراسة الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا علوم المياه، علوم الحاسبات والبيانات، علوم الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، العلوم الطبية، العلوم الزراعية والتغذية، نظم الزراعة الذكية، العلوم التجارية وريادة الأعمال والابتكار، العلوم الاجتماعية، الإنسانية والتربوية، إداره وتكنولوجيا التعليم، الابتكار والنانوتكنولوجى وتطبيقاتها، الأمن السيبرانى وتأمين المعلومات، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، الطاقة النووية، العلوم الهندسية المتقدمة، التخطيط وإدارة المدن الذكية والخضراء، علوم بيوتكنولوجى ـ بيوفورماتكس (العلوم الاساسية وتكنلوجيا الفضاء، العلوم البينية) نانوتكنولوجى ـ


ويعد المستفيدين من هذه البعثات هم أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في جميع أنحاء الجمهورية، بحيث تغطي بعض التخصصات العامة التي تهتم بها الدولة، أن هناك شروطا لهذه البعثات يتم الإعلان عنها عبر الموقع، حيث إن هناك برامج جديدة لتطوير الإدارة المركزية للبعثات،حيث يحقق بذلك الهدف من انطلاق الموقع وهو التسهيل على الباحثين للوصول للبعثات حيث يشمل طريقة التقديم وأنواع المنح.

ويمكن لجمع المستفيدين هيئة التدريس والهيئات المعاونة في جميع أنحاء الجمهورية :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1LOz89Xv7fXVgxiyxbHICTb51FxoF3Ol4ZyJteWikHDQ1xw/viewform?fbzx=8034358183914447419
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