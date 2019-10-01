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منوعات

تعرف على الهاتف الذي يحمل أفضل كاميرا خلفية في العالم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:46 ص
هواتف ذكية
هواتف ذكية
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آية جمعة
تعد ميزة الكاميرا من أهم المميزات التي يبحث عنها محبوا الهواتف الذكية عند ذهابهم لشراء أي هاتف جديد، فمع تطور التكنولوجيا والإقبال الواسع على استخدام وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، أصبح الجميع يحبون التقاط صور مثالية لمشاركة أصدقائهم بها، والآن أصبح بإمكانك معرفة الهاتف الذي يأتي بأفضل كاميرا في العالم عى الإطلاق.

وحصل هاتف هواوي الأحدث (ميت 30 برو) Mate 30 Pro على أعلى درجة كاميرا إجمالية قدرها 121 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط على هاتف (جالاكسي نوت 10 بلاس ) Galaxy Note 10+ 5G، الذي يحتوي على نفس الكاميرات الموجودة في (جالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10 و (جالاكس نوت 10 بلاس) Galaxy Note 10+ في مؤشر DxOMark الفرنسي.

ويشيد مقياس DxOMark بهاتف (ميت 30 برو) Mate 30 Pro في العديد من المجالات، بما في ذلك توازن الملمس والضوضاء وقدرتها على توفير تفاصيل ممتازة في اللقطات القصيرة والمتوسطة المدى.

كما يلاحظ DxOMark بعض النقاط القوية بشكل خاص في (هواوي ميت 30 برو) Huawei Mate 30 Pro بما فذ لك قدرات التكبير للهاتف وقدرته على التقاط الصور في الليل.

وتبرز الآراء أيضًا إصلاحًا رئيسيًا كبيرًا في برنامج معالجة هواوي Huawei، مما أدى إلى نتائج فائقة مقارنة بهاتف Huawei P30 Pro الممتازة بالفعل.

أما نقاط ضعف الهاتف فتكمن في كاميرا الصور الشخصية (السيلفي) التي ما زالت ليست الأفضل، بينما تغلبت كاميرة السيلفي هاتف (جالاكسي نوت 10 بلاس) Galaxy Note 10+ على تلك الموجودة في (ميت برو 30) Mate 30 Pro، حيث منح الموقع 99 نقطة للهاتف الأول، و93 نقطة للهاتف الأخير.
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