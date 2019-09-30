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حوادث

شاب يدفن والده ظهرا ويلحق به في الثانية صباحا بالمنوفية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:07 م
الشاب المتوفى
الشاب المتوفى
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محمد امين
حالة من الحزن والأسي تسيطر علي قرية طملاي بمحافظة المنوفية بسبب وفاة شاب ووالده في نفس اليوم لم يفرق بينهما سوي ساعات معدودة ، بمجرد انتهاء الأهالي من دفن الوالد المتوفي والانتهاء من مراسم العزاء حتي فوجئوا بوفاة نجله وسط صدمة قوية للجميع

استيقظ أهالي القرية صباحا علي اصوات ميكروفونات المساجد تنادي بوفاة الحاج كمال البلشة وان تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر ، ومر الوقت سريعا وأذن لصلاة الظهر وعقب الصلاة تم تشييع جثمان المتوفي لمقابر القرية وسط دموع أقاربه وجيرانه لما كان يتمتع به من حسن السيرة الطيبة بين الأهالي وتم الانتهاء من مراسم الدفن وتلقي واجب العزاء الي الساعة العاشرة مساءً وبعدها انصرف الحاضرون الي منازلهم

ولكن ماهي الا ساعات قليلة حتي سمع صراخ عالي من منزل المرحوم الحاج كمال ويهرول الأهالي تجاه المنزل ليستطلعوا الأمر ليجدوا أحمد كمال صاحب الـ32 عاما قد فارق الحياة بعد ساعات قليلة من دفنه لأبيه وشاع الخبر في القرية لتتشح جميعها بالسواد ، و صرخات النساء تملأ جميع منازل القرية علي الخبر الصادم لجميع الأهالي .
شاب يدفن والده ظهرا ويلحق به في الثانية صباحا بالمنوفية
شاب يدفن والده ظهرا ويلحق به في الثانية صباحا بالمنوفية
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