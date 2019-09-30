الارهاب الفكري



للأسف كل ما تقدم هي - نماذج بسيطة عددا ؛ عميقة الأثر والتأثير - للارهاب الفكري- لمجموعة من البشر اعتقدت وظنت انها تمتلك صكوك الغفران وفوضت من قبل العلي القدير لتطبيق حدوده علي شخصيات وقامات فكرية وأدبية وثقافية عظيمة - تنفيذا لفكر متطرف ارهابي دسه اليها أئمة الشر والعدوان - وسمحت لها بتكفيرهم واستحلال دمائهم ومن ثم تنفيذ افعالهم الإجرامية الخسيسة عليهم .



- وعلي الرغم من مواجهه شاملة وحرب حقيقية تخوضها الدولة بقواتها المسلحة الباسلة وشرطتها الوطنية - للقضاء علي الارهاب - وتجفيف منابعه - الا أن جهودا وأدوارا بات تواجدها ضروريا لم يبدُ لها تأثير بعد.



- فأين هو تطوير الخطاب الديني الذي نادي بة السيد رئيس الجمهورية - مرارا - واين هي المشروعات الثقافية - المباشرة - وغير المباشرة - واين هي مبادرات المجتمع المدني لتصحيح الافكار واشاعة الثقافة والتنوير ) واين هو الاستثمار الجيد المدروس - لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من مفردات وأدوات الثورة الصناعية الخامسة - لمكافحة الفكر المتطرف والقضاء عليه.

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- الخلاصة ان المواجهه الامنية للإرهاب لن تجدي ثمارا الا إذا صاحبها مكافحة للفكر المتطرف الإرهابي ؛ ( اجتماعية ، ثقافية ، تعليمة دينية ، ) - مكافحة تمتلك رؤية واضحة لإيقاظ العقل والضمير - تمتلك خطة واضحة للنهضة الثقافية والتنوير العقلي - وبرامج عمل محددة للتنفيذ.



- تحيا مصر بالعلم ؛ تحيا مصر بالإخلاص ؛ تحيا مصر بالعقل المستنير.

- فاكر مقتل القاضي الخازندار ؛ منتصف أربعينيات القرن الماضي- تفتكر مقتل الشيخ الذهبي- طيب فاكر اغتيال الكاتب والمفكر فرج فودة- وهل تذكرت قضايا الحسبة والتفريق للمفكر نصر حامد ابوزيد- و محاولة اغتيال الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ