Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مقالات

الارهاب الفكري

د.إيهاب الدسوقى

د.إيهاب الدسوقى

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:08 م
- فاكر مقتل القاضي الخازندار ؛ منتصف أربعينيات القرن الماضي
- تفتكر مقتل الشيخ الذهبي
- طيب فاكر اغتيال الكاتب والمفكر فرج فودة
- وهل تذكرت قضايا الحسبة والتفريق للمفكر نصر حامد ابوزيد
- و محاولة اغتيال الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ 

للأسف كل ما تقدم هي - نماذج بسيطة عددا ؛ عميقة الأثر والتأثير - للارهاب الفكري- لمجموعة من البشر اعتقدت وظنت انها تمتلك صكوك الغفران وفوضت من قبل العلي القدير لتطبيق حدوده علي شخصيات وقامات فكرية وأدبية وثقافية عظيمة - تنفيذا لفكر متطرف ارهابي دسه اليها أئمة الشر والعدوان - وسمحت لها بتكفيرهم واستحلال دمائهم ومن ثم تنفيذ افعالهم الإجرامية الخسيسة عليهم . 

- وعلي الرغم من مواجهه شاملة وحرب حقيقية تخوضها الدولة بقواتها المسلحة الباسلة وشرطتها الوطنية - للقضاء علي الارهاب - وتجفيف منابعه - الا أن جهودا وأدوارا بات تواجدها ضروريا لم يبدُ لها تأثير بعد.
 
- فأين هو تطوير الخطاب الديني الذي نادي بة السيد رئيس الجمهورية - مرارا - واين هي المشروعات الثقافية - المباشرة - وغير المباشرة - واين هي مبادرات المجتمع المدني لتصحيح الافكار واشاعة الثقافة والتنوير ) واين هو الاستثمار الجيد المدروس - لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من مفردات وأدوات الثورة الصناعية الخامسة - لمكافحة الفكر المتطرف والقضاء عليه.
-
- الخلاصة ان المواجهه الامنية للإرهاب لن تجدي ثمارا الا إذا صاحبها مكافحة للفكر المتطرف الإرهابي ؛ ( اجتماعية ، ثقافية ، تعليمة دينية ، ) - مكافحة تمتلك رؤية واضحة لإيقاظ العقل والضمير - تمتلك خطة واضحة للنهضة الثقافية والتنوير العقلي - وبرامج عمل محددة للتنفيذ. 

- تحيا مصر بالعلم ؛ تحيا مصر بالإخلاص ؛ تحيا مصر بالعقل المستنير.
Advertisements

ترشيحاتنا

سورة قرآنية تقي من عذاب القبر وتُسهل قبض الروح عند الاحتضار

الجنيه المصري يعود للارتفاع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 30-9-2019

بملابس كلاسيك.. نيرمين الفقى فى أحدث ظهور لها

باستثناء الزمالك وجينيراسيون .. تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات أبطال أفريقيا

رشا شيحة تخطف الأضواء من شقيقاتها في الجونة

واتساب سيتوقف على هذه الأجهزة بعد 5 أشهر فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور

صيادة الأعشاب .. حكاية أول تجربة لتطهير المجاري المائية في أسيوط..صور

بملابس كاجوال .. ريهام أيمن تتجول فى شوارع باريس