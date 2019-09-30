ياسين منصور: رؤية الشركات العقارية متوائمة مع جهود الحكومة لدعم القطاع

قال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتطوير العقاري إن القطاع العقاري يشهد رواجًا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الشركات العقارية متوائمة مع جهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية ودعم القطاع السياحي في مختلف أنحاء الجمهورية.



وكشف ياسين منصور أن الشركة تدعم مبادرات الحكومة المصرية ووزارة السياحة لتوسيع الأنشطة السياحية في الساحل الشمالي، حيث استثمرت بالم هيلز للتطوير العقاري حوالي 300 مليون جنيه في صناعة الخدمات السياحية المتنامية في مصر بافتتاح فندقي "مزيج" في قرية "هاسيندا وايت" و"لو سيدي" في قرية "هاسيندا باي" الساحل الشمالي





وتبلغ محفظة مشروعات بالم هيلز 29 مشروعا موزعا بين القاهرة الكبرى والبحر الأحمر.

