عجز في المعلمين .. تلاميذ ابتدائي يفترشون فناء مدرسة بأسيوط

سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لتلاميذ مدرسة يجلسون في فناء مدرسة عرب طرهونة الابتدائية بديروط، بسبب عدم وجود معلمين في ديروط.



وقال يحيى محمود، مدير المدرسة، إن المدرسة بها 15 فصلا ولا يوجد إلا 6 معلمين بالمدرسة، ما تسبب في جلوس التلاميذ في الفناء ، مشيرا الى انه خاطب الادارة التعليمية بديروط بسرعة توفير معلمين لسد العجز الصارخ في المدرسة.



وأستكمل محمود: "حضر اليوم مدير ادارة ديروط التعليمية الى المدرسة ولجنة لتفقد الوضع ووعد بندب مدرسين من المدارس المجاورة لسد العجز لحين توفير بدائل أخرى".

