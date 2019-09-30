معشوقة الخليجيين.. لاند روفر تطلق دفندر 2020 أسطورة الطرق الوعرة بموديلين.. صور

لاند روفر Land Rover الجديدة



وتختلف السيارة لاند روفر Land Rover الجديدة في أنها كليا تتميز عن النماذج التقليدية لنفس الطراز، لتتحول إلى الأكثر عصرية.



وعن تصميمها تكشف لاند روفر Land Rover عن أنها اختارت شكل هيكلها ليرتسم بإناقة وليكون مظهره أكثر تميزا يحمل في تصميمه روح سيارات «لاند روفر» معشوقة الملايين حول العالم ولاسيما في الخليج العربي.‬



وأما التصميم الداخلي فيتميز أيضا بالقوة فالأرضيات مطاطية متينة، حتى المظهر الخارجي تم تصميم كل شيء فيه بشكل دقيق، وجرى تصميم الشكل الخارجي لـ Defender لتحمل الظروف القاسية والتأثير المتكرر.



مواصفات السيارة لاند روفر Land Rover الجديدة



وعن تصميم هيلكلها فليس فقط هو مثير للإعجاب على مستوى القوة، ولكن أيضا في الشدة.

فالهندسة الفريدة التي دخلت في تصميمها تجعل من دفيندر أقوى مجموعة في مركبات الدفع الرباعي حتى الآن.



‫وتتميز أيضا قمرة السيارة بعصرية التصميم والأناقة، فهي مزودة بواجهة قيادة متطورة عليها شاشات كبيرة تعمل باللمس، ونظام متعدد قادر على التعامل مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية.‬



‫كما زودت السيارة لاند روفر Land Rover الجديدة دفيندر بنظام لشحن الهواتف لاسلكيا.



ونظام القيادة فيها يسمح بالتحكم في حركة كل عجلة على حدة على الطرق الوعرة.



وأيضا زودت لاند روفر طرازها ديفندر بأنظمة مراقبة عبر كاميرات أمامية وخلفية، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات والمنحدرات.‬



أما إطاراتها، فقد صممت لأقسى أنواع المغامرة، وتعتبر الأكبر والأقوى والأقدر على تحمل أي تضاريس.



وتطرح لاند روفر Land Rover السيارة نموذجين دفندر بنموذجين الأول «كوبيه» مزود بـ 6 مقاعد كحد أقصى.



والثاني بأربع أبواب مزود بـ 5 أو 6 أو 7 مقاعد للركاب.



تعمل موديلات دفندر بمحركات بنزين 2 و3 لتر بعزم 296 و395 حصانا، ومحركات ديزل بقوة 197 و296 حصانا.‬



طرحت مركباتمؤخرا نموذجها الجديد والفريد منأو دفندر التي تعرف بـ «أسطورة الطرق الوعرة»‬.‫ووفقا للموقع الرسمي لـخضعت السيارة ديفندر لتجارب اداء واختبارات قاسية، بالإضافة إلى المحاكاة الشاملة واختبار أجهزة الدفع، وتم تجربتها في القيادة على بعد 1.2 مليون كيلومتر، وأكملت أكثر من 45000 اختبار فردي للتأكد من أنها الطراز الأكثر تحملا لدى لاند روفر