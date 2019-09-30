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رياضة

جلسات وتحقيقات موسعة فى كاف لحسم أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:01 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى
قرر مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فتح تحقيق موسع من أجل بحث أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى التى كان من المقرر إقامتها أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وقرر كاف البحث عن كافة ملابسات الأزمة ومعرفة كواليس الخطاب الذي وقعه الغاني أنتوني بافوي السكرتير المساعد للكاف ويفيد بنقل لقاء الزمالك المصري وضيفه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكذلك الحال بالنسبة لرد اتحاد الكرة المصري على خطاب كاف الذى تم إرساله أمس والذى طالب فيه بضرورة إيضاح لماذا تم خوض مباريات فى الدورى الممتاز يوم السبت ورفض استقبال مباراة الزمالك فى إفريقيا.

وتعقد لجنة مسابقات الأندية برئاسة النيجيري سامسون أدامو جلسة طارئة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم الموقف بشكل نهائى وتام.

يذكر أن جينيراسيون قد رفض خوض مباراة الإياب ضد الزمالك لنقلها دون موافقته من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب وتأجيلها لمدة 24 ساعة.
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