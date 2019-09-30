اعرف من هنا.. نتيجة القبول بالمعاهد الفنية الجديدة بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة قبول الطلاب والطالبات في المعاهد الفنية فوق المتوسطة بمصروفات تقدر بثلاثة آلاف جنيه للطالب في العام الواحد.
وتتنوع المعاهد الفنية، على النحو التالي : معهد إعداد فني مختبرات، معهد فني تحاليل بيولوجية، ومعهد اعداد فني قواعد بيانات، بكليات العلوم بنين وبنات بالقاهرة، وبنين أسيوط، ويتم اختيار العدد المتاح في كل معهد عن طريق الأعلى مجموعا بين الطلاب.
ويلتحق طلاب بحري والقاهرة، بمعاهد كلية العلوم بالقاهرة، وطلاب قبلي بنين يلتحقون بمعاهد كلية العلوم بأسيوط، أما البنات من جميع المحافظات يلتحقن بكلية العلوم بالقاهرة.
وتقبل هذه المعاهد خريجي الثانوية الأزهرية عام 2018 - 2019 من الشعبة العلمية ومدة الدراسة بها عامان.
لمعرفة النتيجة اضغط هنا
وتتنوع المعاهد الفنية، على النحو التالي : معهد إعداد فني مختبرات، معهد فني تحاليل بيولوجية، ومعهد اعداد فني قواعد بيانات، بكليات العلوم بنين وبنات بالقاهرة، وبنين أسيوط، ويتم اختيار العدد المتاح في كل معهد عن طريق الأعلى مجموعا بين الطلاب.
ويلتحق طلاب بحري والقاهرة، بمعاهد كلية العلوم بالقاهرة، وطلاب قبلي بنين يلتحقون بمعاهد كلية العلوم بأسيوط، أما البنات من جميع المحافظات يلتحقن بكلية العلوم بالقاهرة.
وتقبل هذه المعاهد خريجي الثانوية الأزهرية عام 2018 - 2019 من الشعبة العلمية ومدة الدراسة بها عامان.
لمعرفة النتيجة اضغط هنا