Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقيب المعلمين يطالب بربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:24 م
خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلين
Advertisements
شيماء مجدي
شارك خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب اليوم، الإثنين، في المؤتمر الأول لاتحاد الزراعيين الأفارقة الذي تنظمه نقابة الزراعيين برئاسة الدكتور سيد خليفة وبرعاية شركة شورى برئاسة الدكتور أشرف شيتى، العضو المنتدب، والدكتور مجدي علام، والسفيرة منى عمر والسفير علي الحلواني ممثل وزارة الخارجية المصرية، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والنائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور مصطفى الشربيني ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.

وفي كلمته أوضح نقيب المعلمين، أن العالم يشهد نقلة حضارية في جميع أوجه ومجالات الحياة، وأن هناك معطيات متجددة تحتاج إلى خبرات جديدة بأفكار ومهارات متطورة لمجابهة تلك المعطيات عبر بنية النظام التعليمي ومنها المجال الزراعي الذي يجب ربطه بسوق العمل الفعلي بتخريج طلاب ذو مهارات عالية تتفق مع المعايير القومية والعالمية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتطوير وتحديث النظم الزراعية.

ولفت الزناتي إلى أن ربع سكان أفريقيا يعانون نقص التغذية بالرغم من امتلاك القارة للكثير من الموارد المائية والثروات التي لا تملكها قارة أخرى ولتعظيم تلك الثروات يجب تبني التجارب التي أثبتت نجاحها في البلدان المتقدمة مع توحيد الجهود الإفريقية والدولية لضمان الأمن الغذائي لسكان إفريقيا.

وناشد الزناتي تعزيز جهود الدول الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الافريقي وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني التي بدأت خطواتها بإعلان طريق القاهرة كيب تاون الذي يهدف الى تنشيط حركة التجارة بين دول القارة بما يوحد قوى القارة ويساهم في تنشيط حركة التجارة من خلال المنافذ التي ستنشأ بين تلك الدول وهو الأمر الذي سيؤدي الى تنمية الصادرات بين مصر والدول الأفريقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد استجابة الرئيس السيسي لهم.. الزراعيين يتعهدون بتبادل الخبرات مع الأفارقة

نقيب المعلمين: القيادة السياسية تولي الزراعة اهتماما كبيرا

خلال حفل تكريم أوائل خريجي كليات الزراعة.. نقيب المعلمين: مصر بلد زراعي والصناعة تقوم عليها.. وخليفة: نهتم بأوائل الخريجين لقدرتهم على الإبداع

النقابة تستعد للإعلان عن طرحها .. تخصيص 3 آلاف فدان للمعلمين بالوادي الجديد

الزراعيين: دول إفريقيا تمتلك فرصا استثمارية كبيرة

خليفة: اتحاد الزراعيين الأفارقة يهدف إلى تحقيق مفاهيم الزراعة الحديثة المستدامة بالقارة

ترشيحاتنا

صيادة الأعشاب .. حكاية أول تجربة لتطهير المجاري المائية في أسيوط..صور

كلمة الحسم.. كاف: سنعلن القرار الرسمي بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فى هذا الموعد

فوائد البلح الأحمر.. 15 ميزة تجبرك على تناوله

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن فريق جينراسيون فوت السنغالي

أجبرهما على إقامة علاقات جنسية..تهم جديدة لحفيد مؤسس الإخوان الإرهابية

حادث مأساوي .. وفاة طالبة بعد انفجار هاتف أسفل رأسها وهي نائمة .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تصدى أحمد فهمى وهنا الزاهد لـ عين الحسود ؟ ..صور

إزالة صفار الأسنان في المنزل.. 6 طرق غير مكلفة لـ جمال ابتسامتك

لعشاق سيارات الدفع الرباعي.. دفندر 2020 بتكنولوجيا القيادة عن بعد.. صور