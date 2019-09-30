نقيب المعلمين يطالب بربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل

شارك خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب اليوم، الإثنين، في المؤتمر الأول لاتحاد الزراعيين الأفارقة الذي تنظمه نقابة الزراعيين برئاسة الدكتور سيد خليفة وبرعاية شركة شورى برئاسة الدكتور أشرف شيتى، العضو المنتدب، والدكتور مجدي علام، والسفيرة منى عمر والسفير علي الحلواني ممثل وزارة الخارجية المصرية، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والنائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور مصطفى الشربيني ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.





وفي كلمته أوضح نقيب المعلمين، أن العالم يشهد نقلة حضارية في جميع أوجه ومجالات الحياة، وأن هناك معطيات متجددة تحتاج إلى خبرات جديدة بأفكار ومهارات متطورة لمجابهة تلك المعطيات عبر بنية النظام التعليمي ومنها المجال الزراعي الذي يجب ربطه بسوق العمل الفعلي بتخريج طلاب ذو مهارات عالية تتفق مع المعايير القومية والعالمية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتطوير وتحديث النظم الزراعية.





ولفت الزناتي إلى أن ربع سكان أفريقيا يعانون نقص التغذية بالرغم من امتلاك القارة للكثير من الموارد المائية والثروات التي لا تملكها قارة أخرى ولتعظيم تلك الثروات يجب تبني التجارب التي أثبتت نجاحها في البلدان المتقدمة مع توحيد الجهود الإفريقية والدولية لضمان الأمن الغذائي لسكان إفريقيا .





وناشد الزناتي تعزيز جهود الدول الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الافريقي وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني التي بدأت خطواتها بإعلان طريق القاهرة كيب تاون الذي يهدف الى تنشيط حركة التجارة بين دول القارة بما يوحد قوى القارة ويساهم في تنشيط حركة التجارة من خلال المنافذ التي ستنشأ بين تلك الدول وهو الأمر الذي سيؤدي الى تنمية الصادرات بين مصر والدول الأفريقية.