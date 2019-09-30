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سيارات

تعرف على حساس الكرنك ووظيفته بموتور سيارتك وأعراض تلفه

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:30 م
صدى البلد
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اشرف عطية
يحتوي موتور سيارتك على العديد من الحساسات لتحسن من طريقة عمله وسنتطرق في هذا الموضوع إلى الوظيفة التي يقوم بها حساس الكرنك في السيارة.

فتتلخص مهمة هذا الحساس في إرسال مجموعة من الإشارات إلى الكمبيوتر الخاص بالسيارة تحتوي على عدد دورات المحرك ومن ثم يقوم الكمبيوتر الخاص بالسيارة بتوزيع شرارة البوجيهات أو شمعات الاحتراق في غرف الاحتراق، وبالتالي يتم تشغيل السيارة، والجدير بالذكر أن كافة هذه المهام لا تتعدى عددا قليلا من الثواني حتى يتم تشغيل السيارة.

أهم العلامات التي تشير إلى تلف حساس الكرنك في السيارة أو تعطله

من أبرز العلامات التي تشير إلى تلف حساس الكرنك في السيارة هو ملاحظة حدوث اهتزاز وخشونة في عمل المحرك وخاصة أثناء القيادة على السرعات العالية.

كما تؤدي تلف حساس الكرنك في السيارة إلى ظهور تفتفة وتقطيع أثناء قيادة السيارة وأحيانًا يؤدي تلف هذا الجزء في السيارة إلى توقف المحرك عن العمل، وعادة ما يحدث هذا الأمر في حال توقف هذا الحساس تمامًا عن العمل ومن أهم العلامات التي تشير إلى بداية تلف حساس الكرنك في السيارة هو صعوبة في تشغيل المحرك ، وخاصة في الصباح.
تعرف على حساس الكرنك ووظيفته بموتور سيارتك وأعراض تلفه
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