تعرف على حساس الكرنك ووظيفته بموتور سيارتك وأعراض تلفه

يحتوي موتور سيارتك على العديد من الحساسات لتحسن من طريقة عمله وسنتطرق في هذا الموضوع إلى الوظيفة التي يقوم بها حساس الكرنك في السيارة.

فتتلخص مهمة هذا الحساس في إرسال مجموعة من الإشارات إلى الكمبيوتر الخاص بالسيارة تحتوي على عدد دورات المحرك ومن ثم يقوم الكمبيوتر الخاص بالسيارة بتوزيع شرارة البوجيهات أو شمعات الاحتراق في غرف الاحتراق، وبالتالي يتم تشغيل السيارة، والجدير بالذكر أن كافة هذه المهام لا تتعدى عددا قليلا من الثواني حتى يتم تشغيل السيارة.





أهم العلامات التي تشير إلى تلف حساس الكرنك في السيارة أو تعطله





من أبرز العلامات التي تشير إلى تلف حساس الكرنك في السيارة هو ملاحظة حدوث اهتزاز وخشونة في عمل المحرك وخاصة أثناء القيادة على السرعات العالية.



