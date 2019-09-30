حملات مستمرة..استرداد 87 فدانًا من أراضى الدولة في الفيوم

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق في محافظة الفيوم، بالتعاون مع قوات الشرطة، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها التي لم يتم تقديم طلبات تقنينها.



تمكنت الحملة من استرداد 87 فدانًا لعدد 12 حالة تعدٍ بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة بمركز يوسف الصديق، كما تم منح مهلة لعدد 5 حالات لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع وسداد باقى المبالغ المالية المطلوبة.



وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التصدى لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات فور حدوثها، مشددًا على أنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، كما شدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة في أقرب وقت ممكن.



