موقف محرج لدينا الشربيني بسبب عمرو دياب.. وحكاية صورتها مع زوجاته.. فيديو

كشفت الفنانة دينا الشربينى عن علاقتها بالفنانة شيرين رضا والكوميكس الذي أرسلته إليها عقب طرح أغنية "يوم تلات" للمطرب عمرو دياب والذى جمعها بكل من زينة عاشور وصديقتها شيرين رضا.



وقالت دينا الشربيني خلال لقائها فى برنامج "theinsiderar": "تجمعها صداقة قوية بالفنانة شيرين رضا وعندما شاهدت كوميكس يجمع بينها وبين زينة عاشور وشيرين رضا قررت أن أرسله إليها كنوع من الفكاهة خاصة أنه يتناسب مع الأغنية".



وأضافت دينا الشربينى قائلة: "إن أغنية "يوم تلات" من الأغاني التى أحبها كونها أغنية مضحكة وجميلة".



وتعرضت دينا الشربيني إلى موقف محرج فى نهاية اللقاء حيث وجهت إليها المذيعة سؤالا عما إذا كانت هذه الأغاني موجهة إليها وهو ما وضع دينا الشربينى فى موقف محرج ولم تستطع الرد على السؤال إلا بكلمة "معرفش".