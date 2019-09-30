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رياضة

قبل غلق القيد بساعات.. سوهاج يفسخ التعاقد مع حارسه الجديد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:29 م
عبد الحليم محمود
عبد الحليم محمود
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رباب الهوارى
قرر مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة نشأت العريس، فسخ التعاقد مع الحارس الجديد عبد الحليم محمود قبل ساعات من غلق باب القيد بدوري القسم الثانى.

ونجح مسئولو مجلس ادارة نادي سوهاج برئاسة نشأت العريس رئيس نادي سوهاج، في اتمام التعاقد مع عبد الحليم محمود "الشهير بـ حليمو حارس مرمى نبروه لمدة موسمين، بعد دفع مبلغ 25 ألف جنيه للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

كما قرر مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة نشأت العريس، الاستغناء عن 5 لاعبين من لاعبي الفريق الأول وذلك عقب رحيل أبو العنيين شحاته وتولي نبيل محمود منصب المدير الفني خلفا له قبل أيام من بدء منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

واللاعبون الخمسة الذي قرر مجلس ادارة سوهاج الاستغناء عنهم هم محمود عثمان لاعب نادي الحمام ومحمد جمال بوجا لاعب فريق بهتيم ومحمد كارم لاعب الأسيوطي وابراهيم حسن لاعب بلدية المحلة وإبراهيم الششتاوى.
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