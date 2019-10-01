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أخبار البلد

اليوم.. صرف جميع المعاشات بمناسبة احتفالات أكتوبر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:00 م
صرف المعاش
صرف المعاش
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محمد عبد المنعم
تبدأ اليوم "الثلاثاء" وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف معاشات شهر أكتوبر لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح اليوم الأول من أكتوبر، وذلك لما يزيد عن 3.24 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 4.62 مليار جنيه.

وأضافت أنه تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع أعياد أكتوبر، وتبلغ قيمة المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 6.17 مليار جنيه، يتم صرفها لـ 3.33 مليون قائم بالصرف، بينما تبلغ قيمة المعاشات المحولة على البنوك 4.37 مليار جنيه، يتم صرفها لـ 1.61 مليون قائم بالصرف.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات، وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.
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