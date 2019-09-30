أميرة هانى ومنة فضالى يقتحمان قائمة الأعلى مشاهدة بـ قيد عائلى

تمكنت كل من الفنانات أميرة هانى ومنة فضالى من التواجد داخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال إحدى المشاهد التى جمعتهما فى مسلسل "قيد عائلى".



احتل المشهد المركز الثانى داخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، بعدما حقق ما يقرب من 200 ألف مشاهدة فى غضون ساعات من طرحه.



مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.



ويدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.