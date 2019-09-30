تدريبات خاصة على الركلات الثابتة في مران الإسماعيلي

خصص الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى تدريبات خاصة على الركلات الثابتة فى المران الرئيسى.



ويستعد الفريق لديربى خط القناة أمام المصرى البورسعيدى يوم الأربعاء القادم على ملعب برج العرب بالجولة الثانية للدورى الممتاز.



كما تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة واقيمت بختام التدريب تقسيمة حماسية تم خلالها تصحيح بعض الأخطاء.

