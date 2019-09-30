Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات خاصة على الركلات الثابتة في مران الإسماعيلي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:11 م
الاسماعيلى
الاسماعيلى
Advertisements
نور عادل
خصص الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى تدريبات خاصة على الركلات الثابتة فى المران الرئيسى.

ويستعد الفريق لديربى خط القناة أمام المصرى البورسعيدى يوم الأربعاء القادم على ملعب برج العرب بالجولة الثانية للدورى الممتاز.

كما تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة واقيمت بختام التدريب تقسيمة حماسية تم خلالها تصحيح بعض الأخطاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للوقوف على نقاط القوة والضعف.. أول طلبات الصربي يسيتش من الإسماعيلي

مران الإسماعيلي.. 20 دقيقة للكرات الثابتة وتقسيمة قوية بين اللاعبين

سبب استبعاد بيكيتي لاعب الإسماعيلي أمام أهلي بني غازي بالبطولة العربية

مران خططي للاعبي الإسماعيلي بعد ودية الساحل السعودي

الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الجونة في الدوري

الإسماعيلي يؤدي مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس

ترشيحاتنا

هتتعلقوا على المشانق.. عصام العريان يعترف بممارسة العنف والقتل في سبيل عودة الإخوان للحكم

حادث مأساوي .. وفاة طالبة بعد انفجار هاتف أسفل رأسها وهي نائمة .. صور

مفاجأة.. زيدان يستبعد بيل وجيمس رودريجيز من قائمة ريال مدريد لمباراة كلوب بروج

اتحاد الكرة يكشف الأسباب الحقيقية لاختيار حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

موقف محرج لدينا الشربيني بسبب عمرو دياب.. وحكاية صورتها مع زوجاته.. فيديو

تطورات خطيرة فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا سمير غانم تلبي طلب مذيعة من ذوى القدرات الخاصة .. صور

بالأبيض والأسود.. يسرا اللوزي بإطلالة كلاسيكية جديدة

بالروج والمانكير الأحمر.. ياسمين صبري بالكاجول والجمهور: "غزال"