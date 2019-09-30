الراعي الأول للإرهاب.. محام يفضح أردوغان ويكشف علاقته بالهارب محمد علي

قال المحامي بالنقض طارق محمود، إن ياسين أقطاي المستشار الأول لأردوغان ينقل تكليفات الراعي الأول للإرهاب «أردوغان» إلى الهارب محمد علي من أجل هدم الدولة المصرية.



وأضاف طارق محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الهارب محمد علي خائن وجاسوس وعميل ويحاول إحداث وقيعة بين الشعب المصري وجيشه، مضيفا:" أردوغان هو الممول الأول للعمليات الإرهابية في مصر".



وأكمل طارق محمود:" 95% من العمليات الإرهابية يتم تنفيذها وتمويلها بأوامر شخصية من أردوغان، وسأتقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية كي نثبت للعالم بأن أردوغان هو الراعي والداعم الأول للإرهاب على مستوى العالم".

