مانشستر سيتي يواجه رحلة الدائرة القطبية الشمالية في دوري أبطال أوروبا

بعد إعلان مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم يوم السبت، يواجه مانشستر سيتي رحلة شمال الدائرة القطبية الشمالية في منتصف الشتاء الأوروبي.

سيخوض السيتي مباراة خارج أرضه ضد بودو/[ليمت، بطل النرويج، في 20 يناير، ما يعني أن بيب [وارديولا وفريقه من النجوم سيواجهون درجات حرارة قاسية في ملعب أسبميرا الذي يتسع لـ 8000 متفرج، وهو ملعب أبعد شمالاً من أي ملعب آخر في دوري أبطال أوروبا.

يشارك بودو/[ليمت لأول مرة في البطولة، مثل كايرات ألماتي الكازاخستاني، الذي تُعد مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا - ضد سبورتينج لشبونة - أطول رحلة خارج أرضه في تاريخ البطولة.

سيضطر كايرات للسفر عبر ثلاث مناطق زمنية وأكثر من 6500 كيلومتر (4000 ميل) إلى لشبونة من ألماتي، بالقرب من حدود كازاخستان مع الصين، لحضور مباراة 18 سبتمبر في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

تصل درجات الحرارة في ألماتي إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر (4 فهرنهايت تحت الصفر) في يناير - وهي أكثر برودة حتى من بودو/جليمت - لذا قد تكون زيارة كلوب بروج إلى كايرات في 20 يناير أبرد مباراة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

يفتتح باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه على أرضه ضد أتالانتا في 17 سبتمبر.

لن ينتظر كيفن دي بروين طويلاً قبل مباراته ضد مانشستر سيتي، ناديه السابق الذي لعب له لفترة طويلة، سيعود إلى ملعب الاتحاد في 18 سبتمبر.