قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يواجه رحلة الدائرة القطبية الشمالية في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
القسم الرياضي

بعد إعلان مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم يوم السبت، يواجه مانشستر سيتي رحلة شمال الدائرة القطبية الشمالية في منتصف الشتاء الأوروبي.

سيخوض السيتي مباراة خارج أرضه ضد بودو/[ليمت، بطل النرويج، في 20 يناير، ما يعني أن بيب [وارديولا وفريقه من النجوم سيواجهون درجات حرارة قاسية في ملعب أسبميرا الذي يتسع لـ 8000 متفرج، وهو ملعب أبعد شمالاً من أي ملعب آخر في دوري أبطال أوروبا.

يشارك بودو/[ليمت لأول مرة في البطولة، مثل كايرات ألماتي الكازاخستاني، الذي تُعد مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا - ضد سبورتينج لشبونة - أطول رحلة خارج أرضه في تاريخ البطولة.

سيضطر كايرات للسفر عبر ثلاث مناطق زمنية وأكثر من 6500 كيلومتر (4000 ميل) إلى لشبونة من ألماتي، بالقرب من حدود كازاخستان مع الصين، لحضور مباراة 18 سبتمبر في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

تصل درجات الحرارة في ألماتي إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر (4 فهرنهايت تحت الصفر) في يناير - وهي أكثر برودة حتى من بودو/جليمت - لذا قد تكون زيارة كلوب بروج إلى كايرات في 20 يناير أبرد مباراة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

يفتتح باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه على أرضه ضد أتالانتا في 17 سبتمبر.

لن ينتظر كيفن دي بروين طويلاً قبل مباراته ضد مانشستر سيتي، ناديه السابق الذي لعب له لفترة طويلة، سيعود إلى ملعب الاتحاد في 18 سبتمبر.

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي سبورتينج لشبونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

بيتك في مصر

مزايا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

معرض الحرف التراثية

محافظ قنا يتفقد جناح الحرف التراثية واليدوية بالمتحف القومي للحضارة المصرية

مبادرة توعية بالغربية

تدشين احتفالية السرد القرآني بأزهر الغربية تحت شعار "ورتلناه ترتيلا"

صورة موضوعية

وكيل مطرانية الكاثوليك بالغردقة يوزع حلوى المولد النبوي على الأطفال والأهالي

بالصور

مشروبات طبيعية لتنظيف شرايين القلب وحمايتها من الانسداد

مشروبات تنظف شرايين القلب
مشروبات تنظف شرايين القلب
مشروبات تنظف شرايين القلب

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد