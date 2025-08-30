قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة
غيابات بيراميدز أمام الأهلي في الدوري المصري
مانشستر سيتي يواجه رحلة الدائرة القطبية الشمالية في دوري أبطال أوروبا
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان
برلمان

سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل

قانون العمل
قانون العمل
محمد الشعراوي

يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالقطاعين العام والخاص بدء تطبيق قرارات الحكومة الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، وذلك اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل،  والذي يفصلنا عنه ساعات قليلة.

وبموجب قانون العمل الجديد لعام 2025، يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بقرار من المجلس القومي للأجور، حيث نص القانون على انعقاد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، على أن تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

يتولى المجلس عدة مهام أساسية، أبرزها:

تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات على المستوى القومي بما يراعي احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة المتغيرة.

ضمان تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وزيادة معدلات الإنتاج.

وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة (12) من القانون، مع وضع القواعد المنظمة لصرفها.

النظر في طلبات أصحاب الأعمال الخاصة بتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية حال تعرض منشآتهم لظروف اقتصادية طارئة.

تحديد المعايير والضوابط الخاصة بقبول أو رفض تلك الطلبات، مع إخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.

كما ألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار ينظم عمل المجلس واختصاصاته الإضافية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

علاوة سنوية لا تقل عن 3% 

نص القانون على أحقية جميع العاملين الخاضعين له في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق بعد مرور عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.

واستثناءً من ذلك، يتيح القانون لأصحاب الأعمال، في حالة تعرض منشآتهم لظروف اقتصادية تحول دون صرف العلاوة، التقدم بطلب إلى المجلس القومي للأجور للنظر في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

مى حلمى تخطف الأنظار بفستان قصير وملفت
الأحمر والأبيض.. طريقة عمل الملبن في البيت

نظام القيادة الذاتية بدون سائق يقضي على سمعة تسلا

أطعمة تُسرّع وتيرة الشيخوخة وتُفقد البشرة شبابها .. احذرها

