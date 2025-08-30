قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: إقامة المشروعات الاستثمارية على غرار رأس الحكمة تزيد مصادر العملة الأجنبية

النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

 وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أكد قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا كبيرًا في مستوى التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال وزير الخارجية القطري، خلال مؤتمر صحفي، إن العلاقة مع مصر تشهد تحسنًا مستمرًا وتوسّعًا في مختلف المجالات، وهو ما يعكس إرادة القيادة في كلا البلدين لتعزيز أطر التعاون المشترك.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن شكره العميق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيه في مصر، مؤكدًا أن هذا يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والقطري.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من الصفقات والاستثمارات الكبرى بين مصر وقطر، تشمل قطاعات متنوعة، بما يدفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع ويُسهم في تحقيق مصالح الشعبين.

العملة الصعبة الإنتاج العمالة المشروعات الاستثمارية مشروع رأس الحكمة

