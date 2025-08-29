الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ3.6 مليار دولار..تفاصيل

اعلنت الحكومة عن قبولها استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 175.1 جنيه بما يعادل 3.6 مليار دولار؛ لدعم الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية عن أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي للقيام بدور المرتب لتلك الصفقة.

أكد التقرير أن جملة طلبات الاستثمارات المقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية المحلية والدولية بلغت 862 طلبا مقبولا.

وفقا للتقرير فإن الاستثمارات التي اعلنت عنها الوزارة تضمنت طرحا لأجلي خزانة من أذون 182 و 364 يوما .

قال التقرير إن أجل 364 يوما جذب نحو 369 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة 83.87 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة

وصل متوسط سعر الفائدة بلغ 25.9% وأعلي سعر بنسبة 25.99% وأقل سعر بنسبة 25%.

وبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 43.9 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه تضمنت 396 طلبا للاستثمار .

وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة للطرح نحو 26.975% وأعلي سعر بنسبة 27.099% وأقل سعر بنسبة 29.5%.