تفاصيل استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

تستكمل وزارة المالية صباح غد الإثنين؛ عمليات صرف مرتبات العاملين في الدولة عن شهر أغسطس 2025 بالزيادات الجديدة لكل الموظفين بالدولة.

تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالحكومة لمدة 4أيام أخرى من أصل 5 أيام متصلة؛ ضمن إجراءات الحكومة المصرية لسداد مستحقات الموظفين بالدولة.

تفاصيل صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

بدأت وزارة المالية اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025؛ في صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري والتي تضمنت تفعيل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف الحد الأدني للأجور بخلاف العلاوات الاستثنائية والدورية للفئات المستهدفة بالجهات الحكومية بما لا يقل عن 7آلاف جنيه شهريا.

جهات تصرف مرتبات شهر أغسطس 2025

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والتي وضعت مابين 55 حتى 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ في صرف مرتبات الموظفين المقيدين لديها في الفترة من 24 حتي 28 من أغسطس الجاري لكل العاملين وبحسب جداول استحقاقات الصرف.

تضمنت عمليات صرف مرتبات شهر أغسطس 2025؛ لكل العاملين بالهيئات الخدمية والاقتصادية والمحلية الخاضعة للموازنة العامة ومن في حكمهم وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة ؛ مرتبات شهر أغسطس 2025.

ثاني مرتب في السنة المالية الجديدة

مع صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 سيكون بذلك ثاني راتب شهري يتم صرفه للموظفين بالدولة ومن في حكمهم؛ خلال السنة المالية 2025/2026 الجديدة، ضمن توجهات القيادة السياسية بتبكير عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري والحكومي.مواعيد صرف رواتب شهر أغسطس 2025.

وفقا لتقرير وزارة المالية والذي يتضمن صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، اعتبارا من الأحد الموافق 24 أغسطس المقبل ولمدة 5 أيام متصلة وتحديدا من الفترة 24 حتى 28 من نفس الشهر.

التنسيق مع الجهاز المصرفي لتيسير صرف مرتبات أغسطس 2025

ونسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري في عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أغسطس 2025؛ بحيث يقوم أكثر من 15 بنكا حكوميا وخاصا قد تعاقدت مع ما يقارب من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في الحكومة؛ لصرف مرتبات موظفيها.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

وتسعى تلك الاجراءات حسبما كشفته تقارير خاصة لـ صدي البلد، عن وجود توجهات من القيادة السياسية بالعمل قدما على تسريع وتيرة الشمول المالي والانتقال لمجتمع لا نقدي بالإضافة لتلبية احتياجات الموظفين وإنجاز عمليات صرف المرتبات إلكترونيا للتسهيل على أسر العاملين بالدولة وتقليل الزحام علي مكاتب الصرف بكل وزارة وجهة حكومية أو الفروع البنكية المختلفة خصوصا في أوقات الذروة.

زيادة المرتبات

تستهدف تلك الاجراءات تسهيل عمليات تمكين الموظفين بالدولة من اتاحة مرتباتهم بأنفسهم عبر حساباتهم المصرفية وكروت الـ ATM فور تحويل الراتب الشهري علي الحساب الخاص بكل موظف يعمل بالدولة دون التقييد بالذهاب للفرع البنكي أو شباك الصراف بجهة عمله لتقاضي راتب بالتزامن مع مواعيد العطلات الرسمية والإجازات وغيرها.