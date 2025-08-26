بروتوكول تعاون بين «المالية» والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية

شهد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مصطفي هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، توقيع بروتوكول تعاون، بين الجانبين، وذلك في إطار حرصهما على الاستثمار في العنصر البشري، وتنمية الكوادر العاملة بالوزارة، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء قدرات بشرية متميزة، تدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي ورؤية مصر ٢٠٣٠

يهدف البروتوكول، الذي وقعه أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، والدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية لتطوير الأعمال والتدريب، إلى تعزيز القدرات الإدارية والمهنية للعاملين، من خلال توفير منح جزئية للموظفين بالوزارة والمصالح والهيئات التابعة وأسرهم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا، إضافة لتبادل الخبرات والمعارف.

أكد وزير المالية، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تنمية رأس المال البشري والارتقاء بقدرات العاملين؛ بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدفع مسيرة التنمية المستدامة، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس إيماننا الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري؛ باعتباره ركيزة أساسية في رؤية وأهداف الوزارة.

أعرب رئيس الأكاديمية، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة المالية، موضحًا أن الأكاديمية ستوظف خبراتها الأكاديمية والبحثية في مجالات التعليم لدعم وزارة المالية في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.

أكدت الدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، عميق شكرها وامتنانها لوزير المالية وثقتها فى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا علي الموظفين بالوزارة والمصالح والجهات التابعة عبر الاستفادة من خبرات الأكاديمية في مختلف المجالات.