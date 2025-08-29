نصاب يوهم المواطنين باستثمار أموالهم فى مجال المراهنات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة.

أكدت معلومات وتحريات بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال وإستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بنطاق محافظة أسيوط ، وبحوزته ( 6 هواتف محمولة ، حاسب آلى "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.