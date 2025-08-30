برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.

وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.

كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أكد قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا كبيرًا في مستوى التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال وزير الخارجية القطري، خلال مؤتمر صحفي، إن العلاقة مع مصر تشهد تحسنًا مستمرًا وتوسّعًا في مختلف المجالات، وهو ما يعكس إرادة القيادة في كلا البلدين لتعزيز أطر التعاون المشترك.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن شكره العميق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيه في مصر، مؤكدًا أن هذا يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والقطري.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من الصفقات والاستثمارات الكبرى بين مصر وقطر، تشمل قطاعات متنوعة، بما يدفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع ويُسهم في تحقيق مصالح الشعبين.