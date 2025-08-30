غيابات بيراميدز أمام الأهلي في الدوري المصري

يدخل فريق بيراميدز مواجهة الأهلي المرتقبة وهو يعاني من سلسلة غيابات مؤثرة قد تؤثر على توازن الفريق، وذلك عندما يلتقي الفريقان مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

إصابة محمود مرعي تضرب الدفاع

تلقى بيراميدز ضربة قوية بخروج المدافع محمود مرعي من حسابات الجهاز الفني، بعد تعرضه لإصابة في الركبة منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية الأخيرة، ليكتفي بخوض برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، على أن يخضع اللاعب لفحوصات جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد المدة التي سيغيبها عن الملاعب.

غيابات بالجملة تضع يورتشيتش تحت الضغط

لا تتوقف معاناة بيراميدز عند غياب مرعي فقط، إذ سيفتقد الفريق أيضًا الثلاثي المؤثر رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومحمد الشيبي، وهو ما يضع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني في مأزق حقيقي لاختيار التشكيل الأنسب لتعويض هذه الغيابات أمام حامل اللقب.

مفاضلة في الجبهة اليمنى

ويركز الجهاز الفني خلال التحضيرات الأخيرة على البحث عن البديل الأمثل في الجبهة اليمنى لتعويض غياب محمد الشيبي، حيث تبرز أفضلية مبدئية لطارق علاء على حساب أحمد توفيق للمشاركة بشكل أساسي في اللقاء.

طموحات بيراميدز أمام الأهلي

ورغم هذه الظروف الصعبة، يسعى بيراميدز لاستعادة نغمة الانتصارات والعودة بقوة إلى طريق المنافسة على لقب الدوري الممتاز، عبر تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، في مواجهة ينتظر أن تحمل ندية كبيرة بين الفريقين رغم الغيابات.