هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

غيابات بيراميدز أمام الأهلي في الدوري المصري

إسلام مقلد

يدخل فريق بيراميدز مواجهة الأهلي المرتقبة وهو يعاني من سلسلة غيابات مؤثرة قد تؤثر على توازن الفريق، وذلك عندما يلتقي الفريقان مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

إصابة محمود مرعي تضرب الدفاع

تلقى بيراميدز ضربة قوية بخروج المدافع محمود مرعي من حسابات الجهاز الفني، بعد تعرضه لإصابة في الركبة منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية الأخيرة، ليكتفي بخوض برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، على أن يخضع اللاعب لفحوصات جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد المدة التي سيغيبها عن الملاعب.

غيابات بالجملة تضع يورتشيتش تحت الضغط

لا تتوقف معاناة بيراميدز عند غياب مرعي فقط، إذ سيفتقد الفريق أيضًا الثلاثي المؤثر رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومحمد الشيبي، وهو ما يضع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني في مأزق حقيقي لاختيار التشكيل الأنسب لتعويض هذه الغيابات أمام حامل اللقب.

مفاضلة في الجبهة اليمنى

ويركز الجهاز الفني خلال التحضيرات الأخيرة على البحث عن البديل الأمثل في الجبهة اليمنى لتعويض غياب محمد الشيبي، حيث تبرز أفضلية مبدئية لطارق علاء على حساب أحمد توفيق للمشاركة بشكل أساسي في اللقاء.

طموحات بيراميدز أمام الأهلي

ورغم هذه الظروف الصعبة، يسعى بيراميدز لاستعادة نغمة الانتصارات والعودة بقوة إلى طريق المنافسة على لقب الدوري الممتاز، عبر تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، في مواجهة ينتظر أن تحمل ندية كبيرة بين الفريقين رغم الغيابات.

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

بيتك في مصر

مزايا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

خالد بيومي

وفاة والدة خالد بيومي أمين صندوق مجلس نقابة الموسيقيين

محمد منير يصدر أغنية جديدة بعنوان "ضي"

ضي.. محمد منير يطرح أغنية جديدة

جوليا روبرتس

جوليا روبرتس تبكي بعد العرض الأول لفيلمها الجديد “After the Hunt” في مهرجان فينيسيا

مشروبات طبيعية لتنظيف شرايين القلب وحمايتها من الانسداد

مشروبات تنظف شرايين القلب

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

طريقة عمل الملبن..

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

