موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء السبت المقبل إلى استاد السلام الدولي، حيث يلتقي الأهلي مع بيراميدز في مواجهة نارية ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في مباراة تُعد من أقوى وأصعب المواجهات المحلية نظرًا لقيمة الفريقين وما يمتلكانه من نجوم.

مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

دائمًا ما تحمل مباريات الأهلي وبيراميدز طابعًا خاصًا، إذ تُعرف بأنها من اللقاءات التي يصعب التنبؤ بنتيجتها قبل صافرة النهاية، لما يمتلكه كل فريق من عناصر مميزة قادرة على قلب موازين المباراة في أي لحظة.

ورغم البداية المتذبذبة لكليهما هذا الموسم، إلا أن الأهلي وبيراميدز يظلان من أبرز المرشحين لحصد اللقب بجانب الزمالك متصدر الجدول حتى الآن.

ترتيب الفريقين قبل القمة

الأهلي يدخل اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 5 نقاط من 3 مباريات بواقع فوز وتعادلين، فيما يحتل بيراميدز المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط، لكن من 4 مواجهات حقق خلالها فوزًا وحيدًا وتعادلين وتعرض لهزيمة، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء لكليهما من أجل تحسين الموقف في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تُقام المباراة يوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد السلام الدولي، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الخامسة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تُنقل المواجهة المنتظرة حصريًا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وبالتحديد على شاشة On Time Sports HD 1، حيث يمكن للجمهور المصري متابعة أحداث القمة لحظة بلحظة.

المعلق على مباراة الأهلي وبيراميدز

أسندت شبكة أون تايم سبورت مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق الرياضي الشهير أيمن الكاشف، الذي سيضفي حماسًا إضافيًا على مجريات اللقاء بصوته المميز.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

فيما يخص التشكيل المتوقع للأهلي، فمن المنتظر أن يبدأ المدير الفني المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – أحمد رمضان بيكهام – كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد رضا – أليو ديانج – محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

مباراة تحمل في طياتها الكثير من الندية والإثارة، خاصة أن الفوز فيها سيكون بمثابة دفعة قوية لأي من الفريقين لمواصلة مشوار المنافسة على اللقب هذا الموسم.