قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء السبت المقبل إلى استاد السلام الدولي، حيث يلتقي الأهلي مع بيراميدز في مواجهة نارية ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في مباراة تُعد من أقوى وأصعب المواجهات المحلية نظرًا لقيمة الفريقين وما يمتلكانه من نجوم.

مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

دائمًا ما تحمل مباريات الأهلي وبيراميدز طابعًا خاصًا، إذ تُعرف بأنها من اللقاءات التي يصعب التنبؤ بنتيجتها قبل صافرة النهاية، لما يمتلكه كل فريق من عناصر مميزة قادرة على قلب موازين المباراة في أي لحظة.

ورغم البداية المتذبذبة لكليهما هذا الموسم، إلا أن الأهلي وبيراميدز يظلان من أبرز المرشحين لحصد اللقب بجانب الزمالك متصدر الجدول حتى الآن.

ترتيب الفريقين قبل القمة

الأهلي يدخل اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 5 نقاط من 3 مباريات بواقع فوز وتعادلين، فيما يحتل بيراميدز المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط، لكن من 4 مواجهات حقق خلالها فوزًا وحيدًا وتعادلين وتعرض لهزيمة، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء لكليهما من أجل تحسين الموقف في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تُقام المباراة يوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد السلام الدولي، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الخامسة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تُنقل المواجهة المنتظرة حصريًا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وبالتحديد على شاشة On Time Sports HD 1، حيث يمكن للجمهور المصري متابعة أحداث القمة لحظة بلحظة.

المعلق على مباراة الأهلي وبيراميدز

أسندت شبكة أون تايم سبورت مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق الرياضي الشهير أيمن الكاشف، الذي سيضفي حماسًا إضافيًا على مجريات اللقاء بصوته المميز.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

فيما يخص التشكيل المتوقع للأهلي، فمن المنتظر أن يبدأ المدير الفني المباراة بالتشكيلة التالية:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – أحمد رمضان بيكهام – كريم فؤاد.
خط الوسط: أحمد رضا – أليو ديانج – محمود حسن تريزيجيه.
خط الهجوم: محمد شريف – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

مباراة تحمل في طياتها الكثير من الندية والإثارة، خاصة أن الفوز فيها سيكون بمثابة دفعة قوية لأي من الفريقين لمواصلة مشوار المنافسة على اللقب هذا الموسم.

استاد السلام الدولي بيراميدز الأهلي مع بيراميدز الأهلي الدوري المصري الممتاز الأهلي وبيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

بيتك في مصر

مزايا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

قبل بداية العام الدراسي.. وزير التعليم العالي يشدد على الاستعداد المبكر وإعلان الجداول

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا يوأنس بعد عودته من أمريكا

القوات المسلحة

الأكاديمية الطبية العسكرية: دورات تدريبية قصيرة فى مجال الرعاية الصحية

بالصور

مشروبات طبيعية لتنظيف شرايين القلب وحمايتها من الانسداد

مشروبات تنظف شرايين القلب
مشروبات تنظف شرايين القلب
مشروبات تنظف شرايين القلب

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد