الأحمر والأبيض.. طريقة عمل الملبن في البيت

يعد الملبن من أشهر الحلويات المقدمة في احتفالات المولد النبوي لذا ترغب النساء في تعلم طريقة تحضير أنواعه المختلفة في المنزل .
نعرض لكم طريقة عمل الملبن الاحمر والابيض من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.
مكونات الملبن
1 كوب نشا
½ كوب جيلاتين
2 كوب سكر
2 كوب ماء
رشة ماء ورد
لون طعام أحمر
ماء
فول سودانى حسب الرغبة
نشا للفرد
سكر بودرة للفرد
طريقة عمل الملبن الاحمر والابيض
في بولة مناسبة اخلط السكر و الماء في إناء علي النار حتى الغليان ثم افصلي جزء من الخليط وضيفي عليه لون طعام أحمر
اذيبي النشا و الجيلاتين في إناء مع قليل من الماء ثم ضعيه على خليط السكر و خليط اللون الأحمر.
ضعي الملبن الأحمر في صاج مدهون بالزيت و رشي الفول السوداني علي الوجه.
ضعي الملبن الأبيض في صينية مدهونة بالزيت.
وانتظرى حتى يتماسك الملبن الاحمر والابيض ثم قسمي كل منهما لقطع مناسبة بالطول أو مربعات.