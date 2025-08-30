قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
بالصور

الأحمر والأبيض.. طريقة عمل الملبن في البيت

الملبن
الملبن
اسماء محمد

يعد الملبن من أشهر الحلويات المقدمة في احتفالات المولد النبوي لذا ترغب النساء في تعلم طريقة تحضير أنواعه المختلفة في المنزل .

نعرض لكم طريقة عمل الملبن الاحمر والابيض من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد  على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات الملبن

1 كوب نشا

½ كوب جيلاتين

2 كوب سكر
2 كوب ماء

رشة ماء ورد

لون طعام أحمر
ماء

فول سودانى حسب الرغبة

نشا للفرد

سكر بودرة للفرد

الملبن الأحمر

طريقة عمل الملبن الاحمر والابيض

في بولة مناسبة اخلط السكر و الماء في إناء علي النار حتى الغليان ثم افصلي جزء من الخليط وضيفي عليه  لون طعام أحمر

اذيبي النشا و الجيلاتين في إناء مع قليل من الماء ثم ضعيه على خليط السكر و خليط اللون الأحمر.

ضعي الملبن الأحمر في صاج مدهون بالزيت و رشي الفول السوداني علي الوجه.
ضعي الملبن الأبيض في صينية مدهونة بالزيت.
وانتظرى حتى يتماسك الملبن الاحمر والابيض ثم قسمي كل منهما لقطع مناسبة بالطول أو مربعات.

طريقة عمل الملبن للشيف ماجى حبيب
حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

بيتك في مصر

مزايا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

وزير التعليم العالي

قبل بداية العام الدراسي.. وزير التعليم العالي يشدد على الاستعداد المبكر وإعلان الجداول

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا يوأنس بعد عودته من أمريكا

القوات المسلحة

الأكاديمية الطبية العسكرية: دورات تدريبية قصيرة فى مجال الرعاية الصحية

بالصور

مشروبات طبيعية لتنظيف شرايين القلب وحمايتها من الانسداد

مشروبات تنظف شرايين القلب

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

طريقة عمل الملبن..

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

