الأحمر والأبيض.. طريقة عمل الملبن في البيت

يعد الملبن من أشهر الحلويات المقدمة في احتفالات المولد النبوي لذا ترغب النساء في تعلم طريقة تحضير أنواعه المختلفة في المنزل .

نعرض لكم طريقة عمل الملبن الاحمر والابيض من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات الملبن

1 كوب نشا

½ كوب جيلاتين

2 كوب سكر

2 كوب ماء

رشة ماء ورد

لون طعام أحمر

ماء

فول سودانى حسب الرغبة

نشا للفرد

سكر بودرة للفرد

طريقة عمل الملبن الاحمر والابيض

في بولة مناسبة اخلط السكر و الماء في إناء علي النار حتى الغليان ثم افصلي جزء من الخليط وضيفي عليه لون طعام أحمر

اذيبي النشا و الجيلاتين في إناء مع قليل من الماء ثم ضعيه على خليط السكر و خليط اللون الأحمر.

ضعي الملبن الأحمر في صاج مدهون بالزيت و رشي الفول السوداني علي الوجه.

ضعي الملبن الأبيض في صينية مدهونة بالزيت.

وانتظرى حتى يتماسك الملبن الاحمر والابيض ثم قسمي كل منهما لقطع مناسبة بالطول أو مربعات.