تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري

أنهى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي ترتيباته الفنية استعدادًا لمواجهة قوية أمام بيراميدز، في التاسعة من مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا كونه يجمع بين اثنين من أبرز المنافسين على اللقب.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

استقر ريبيرو على خوض المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – أحمد رمضان بيكهام – كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – أحمد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – أشرف بن شرقي – محمد شريف.

الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره

يدخل الأهلي اللقاء وسط أجواء من الضغوط بعد تعادله الأخير سلبيًا أمام غزل المحلة، وهو ما أثار غضب الجماهير التي تنتظر استعادة نغمة الانتصارات سريعًا.

وشدد ريبيرو في جلساته الأخيرة مع اللاعبين على ضرورة تصحيح الأخطاء السابقة، خاصة في إنهاء الهجمات، والالتزام بالضغط العالي منذ بداية اللقاء لفرض السيطرة وحسم الأمور مبكرًا.

بيراميدز يطمح لتصحيح المسار

في المقابل، يدخل بيراميدز المواجهة بقيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش بطموحات كبيرة، خصوصًا بعد خسارته المفاجئة أمام مودرن سبورت في الجولة الماضية.

المدرب الكرواتي طالب لاعبيه بالتركيز واللعب بروح قتالية أمام حامل اللقب، مع الاعتماد على المرتدات السريعة واستغلال أي ثغرة في دفاع الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية مهمة في مشواره.

نتائج الفريقين قبل المواجهة

الأهلي تعثر في الجولة الماضية أمام غزل المحلة بالتعادل السلبي على ملعب الأخير، بينما خسر بيراميدز أمام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف على ملعب الدفاع الجوي.

هذه النتائج جعلت الفريقين في موقف متقارب على صعيد جدول الترتيب، حيث يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، فيما يأتي بيراميدز في المركز العاشر بنفس الرصيد من 4 مباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد السلام، وتنقل قناة أون تايم سبورتس اللقاء باعتبارها الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

طاقم التحكيم للمباراة

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم الإسباني خابير أرييلول روخاس بإدارة المباراة، ويعاونه ألفريدو رودريجيز مورينو مساعدًا أول، وخورخي بونو مايتي مساعدًا ثانيًا، وأليخاندرو مونيز رويس حكمًا رابعًا، بينما يتولى خورخي فييجرا باسكيس مسؤولية تقنية الفيديو (VAR) بمساعدة أحمد الغندور، على أن يكون حسام عزب دعمًا لتقنية الفيديو.